"Київпарксервіс" показав відео, на якому за 4 хвилини проводиться евакуація автомобіля.
За цей же час поліція виписує протокол про порушення. Так що водію-порушнику цього часу забракне, щоб сходити в магазин.
Якщо автомобіль, залишений у місті, зник, водію потрібно:
- Зателефонувати на 102 та дізнатись чи справді авто евакуювали.
- Звернутись до Управління патрульної поліції на вул. Народного Ополчення, 9. Там складуть адмінпостанову за порушення правил дорожнього руху. Окрім того, там потрібно взяти копію акту про евакуацію.
- Поїхати на вул. Довнар-Запольського, 8 до ДП МВС України "Інформ-Ресурси". Там сплачуєте послуги евакуатора та за зберігання авто на штрафмайданчику.
- Приїхати на штрафмайданчик та забрати свій автомобіль. Адресу майданчика повідомлять в "Інформ-Ресурсах".
Нагадаємо, куди звертатись, якщо ваше авто евакуювали.