"Київпарксервіс" показав відео, на якому за 4 хвилини проводиться евакуація автомобіля.

За цей же час поліція виписує протокол про порушення. Так що водію-порушнику цього часу забракне, щоб сходити в магазин.

Якщо автомобіль, залишений у місті, зник, водію потрібно:

Зателефонувати на 102 та дізнатись чи справді авто евакуювали.

Звернутись до Управління патрульної поліції на вул. Народного Ополчення, 9. Там складуть адмінпостанову за порушення правил дорожнього руху. Окрім того, там потрібно взяти копію акту про евакуацію.

Поїхати на вул. Довнар-Запольського, 8 до ДП МВС України "Інформ-Ресурси". Там сплачуєте послуги евакуатора та за зберігання авто на штрафмайданчику.

Приїхати на штрафмайданчик та забрати свій автомобіль. Адресу майданчика повідомлять в "Інформ-Ресурсах".

Нагадаємо, куди звертатись, якщо ваше авто евакуювали.