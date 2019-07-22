Куди телефонувати, де забирати копію акту про евакуацію, куди оплачувати штраф за евакуатор та штрафмайданчик та у скільки обійдуться всі витрати – відповіді на всі ці питання у відео від "ЗупиниЛося".

У Києві почалася масова евакуація автомобілів. Акцію назвали "звільни смугу", бо евакуйовують саме зі смуг маршрутного транспорту.

Центр організації дорожнього руху м. Києва та Патрульна поліція України запевняють – ці акції тепер будуть регулярними.

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А отже, всім бажаючим і далі паркуватися на смугах транспорту цей випуск буде дуже корисним. Куди потрібно дзвонити, коли ваше авто евакуювали? Куди їхати забирати копію акту про евакуацію? Куди оплачувати штраф за евакуатор та майданчик?

І скільки всі ці послуги будуть коштувати? Дивіться у відео (з 14 хвилини):

Що робити, якщо ваше авто евакуювали в Києві:

Зателефонувати 102, чи справді ваше авто евакуювали Звернутись в поліцію за адресою вул. Народного Ополчення, 9. Там складуть адмінпостанову за порушення правил дорожнього руху. Окрім того, там потрібно взяти копію акту про евакуацію. Поїхати на вул. Довнар-Запольського, 8. Там треба оплатити послуги евакуатора та за зберігання авто на штрафмайданчику. Приїхати на штрафмайданчик (вул. Хотчевича 8 або інший, цей вже переповнений) та забрати свій автомобіль.

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Всі ці точки розташовані в різних районах Києва, тож щоб дістатися до них на таксі, витратите мінім 326 грн. Окрім того, штраф за паркування на смузі громадського транспорту – 510 грн, мінімум 720 грн. (за найменше авто, за позашляховик більше) – послуги евакуатора, а також 576 грн за два дні перебування на штрафмайданчику. Таким чином, за весь процес “забирання” авто зі штрафмайданчика доведеться заплатити мінімум 2132 грн.

Таким чином, значно дешевше та спокійніше для нервів паркуватися правильно та не бути лосями!

Нагадаємо, що штрафмайданчики в Києві вже переповнені.