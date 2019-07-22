Куда звонить, где забирать копию акта об эвакуации, куда оплачивать штраф за эвакуатор и штрафплощадку и во сколько обойдутся все расходы – ответы на все эти вопросы в видео от "ОстановиЛося".

В Киеве началась массовая эвакуация автомобилей. Акцию назвали "освободи полосу", потому что эвакуируют именно с полос маршрутного транспорта.

Центр организации дорожного движения г. Киева и Патрульная полиция Украины уверяют – эти акции теперь будут регулярными.

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А значит, всем желающим и дальше парковаться на полосах транспорта этот выпуск будет очень полезным. Куда нужно звонить, когда ваше авто эвакуировали? Куда ехать забирать копию акта об эвакуации? Куда оплачивать штраф за эвакуатор и площадку?

И сколько все эти услуги будут стоить? Смотрите в видео (с 14 минуты):

Что делать, если ваше авто эвакуировали в Киеве:

Позвонить 102, узнать действительно ли ваше авто эвакуировали. Обратиться в полицию по адресу ул. Народного Ополчения, 9. Там составят админпостановление за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, там нужно взять копию акта об эвакуации. Поехать на ул. Довнар-Запольского, 8. Там надо оплатить услуги эвакуатора и за хранение авто на штрафплощадке. Приехать на штрафстоянку (вул. Хотчевича 8 или другую, если эта уже переполнена) и забрать свой автомобиль.

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Все эти точки расположены в разных районах Киева, поэтому чтобы добраться до них на такси, потратите миним 326 грн. Кроме того, штраф за парковку на полосе общественного транспорта – 510 грн, минимум 720 грн (за наименьшее авто, за внедорожник больше) – услуги эвакуатора, а также 576 грн за два дня пребывания на штрафплощадке. Таким образом, за весь процесс “забирания” авто со штрафплощадки придется заплатить минимум 2132 грн.

Таким образом, значительно дешевле и спокойнее для нервов парковаться правильно и не быть лосями!

Напомним, что штрафплощадки в Киеве уже переполнены.