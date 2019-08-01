"Киевпарксервис" показал видео, на котором за 4 минуты проводится эвакуация автомобиля.

За это же время полиция выписывает протокол о нарушении. Так что водителю-нарушителю этого времени хватит, чтобы сходить в магазин.

Если автомобиль, оставленный в городе, исчез, водителю нужно:

Позвонить на 102 и узнать действительно ли авто эвакуировали.

Обратиться в Управление патрульной полиции на ул. Народного Ополчения, 9. Там составят принято админпостановление за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, там нужно взять копию акта об эвакуации.

Поехать на ул. Довнар-Запольского, 8 в ГП МВД Украины "Информ-Ресурсы". Там оплачиваете услуги эвакуатора и за хранение авто на штрафплощадке.

Приехать на штрафстоянку и забрать свой автомобиль. Адрес площадки сообщат в "Информ-Ресурсах".

Напомним, куда обращаться, если ваше авто эвакуировали.