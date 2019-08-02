На эстакаде Южного моста продолжается ремонт деформационных швов. Работы продлятся до 31 августа.

"Мы продолжаем ремонт (фактически, замену) деформационных швов на эстакаде Южного моста. С 22:00 2 августа до 31 августа начинаем работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей)", – говорится в сообщении коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Читайте также: За какой промежуток времени эвакуируют автомобиль-нарушитель в Киеве: видео

Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа будет ремонтироваться шов на другой половине эстакады в этом же направлении. Сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще 1 заменят в этом году. Всего на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.

Также интересно: На видео показали "Горбатый" ЗАЗ за 300 тысяч долларов, круче Lamborghini и Ferrari