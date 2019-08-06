Строительство путепровода на важной транспортной развязке ведется днем и ночью, но успеют ли подрядчики уложиться в отведенное время?

Демонтаж старого моста и строительство нового, вместе с развязкой, продолжается уже 140 дней. Не без преград, но строительство продвигается.

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Недавно стало известно, что строительство Шулявского путепровода застопорилось из-за цеха старого завода "Большевик", который хотят снести. Фонд госимущества, которому подотчетны заводские здания, не соглашался на условия, предложенные столичными властями и не давал разрешения на его снос. Тем не менее, работы по реконструкции продолжаются, как можно увидеть в этом видео.

Новый мост собирают из особого металлического сплава, покрытого антикоррозийным покрытием. Два многотонных металлических фрагмента моста уже установлены со стороны метро Шулявская.

Закончить все работы, включая строительство нового моста, обещают к концу этого года. Причем уже в сентябре планируют восстановить движение автомобилей. Стоимость работ оценивается примерно в 830 миллионов гривен. Генподрядчик уверяет, что все работы идут по графику. Гарантию производитель работ дает на сто лет, однако при условии надлежащего ухода мост может прослужить и больше, утверждают строители.

Справка:

Шулявский мост был построен в 1964 году. Длина эстакады – 295 метров, ширина – от 14 до 21 метра; пропускная способность путепровода – тринадцать тысяч авто в час.



В 2007 году произошел крупный пожар, из-за которого была существенно ослаблена конструкция моста. Чтобы он не обрушился, конструкцию усилили временными металлическими опорами, которые держали мост более 10 лет. Лишь в 2013 году мост был признан аварийным, а в 2015 году столичная власть начала работы над проектом новой развязки. 27 февраля 2017 года произошел обвал части конструкции Шулявского моста.



Реконструкция моста началась в марте 2019 года, движение транспорта было полностью закрыто. В апреле Шулявский путепровод полностью демонтировали, а в течение следующих месяцев начали прокладывать коммуникации, строить новые опоры и устанавливать на них пролеты.

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