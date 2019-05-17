Фестиваль MotoOpenFest состоится 18-19 мая 2019 года. Фестиваль проводится с целью популяризации мотоспорта и повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине.

18 мая, в субботу, в рамках проведения открытия Третьего фестиваля "MotoOpenFest" предусматривается перекрытие движения транспорта по улице Крещатик с 13:00 до 16:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (Майдан Независимости).

Читайте также: Из трассы "Киев-Одесса" сделают автобан: деньги нашли

Напоминаем, что также движение по Крещатику будет традиционно перекрыто с 19:00 до 22:00.