Фестиваль MotoOpenFest відбудеться 18 – 19 травня 2019 р. Фестиваль проводиться з метою популяризації мотоспорту та підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

18 травня, у суботу, в рамках проведення відкриття Третього фестивалю "MotoOpenFest" передбачається перекриття руху транспорту по вулиці Хрещатик з 13:00 до 16:00 на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської (Майдан Незалежності).

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Нагадуємо, що також рух Хрещатиком буде традиційно перекрито з 19:00 до 22:00.