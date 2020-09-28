Масла подходят для большинства современных легковых автомобилей.
В течение месяца с 14 сентября 2020 года по всей Украине действует акция на моторные масла OPTIMAL. На линейку масел OPTIMAL HT SYNTH 5W-30, OPTIMAL SYNTH 5W-40 и OPTIMAL 10W-40 действует скидка 15%.
Линейка моторных масел OPTIMAL это HC-синтетическое, маловязкое, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, разработанное по самым современным технологиям с использованием новейших пакетов присадок.
Масла адаптированы для современного сегодняшнего парка автомобилей и условий их эксплуатации: погодных условий, качества топлива, требований производителей. Кроме того, серия моторных масел OPTIMAL также известна своей привлекательной стоимостью, это лучшее соотношение цены и настоящего немецкого качества!
* Акция действует при условии наличия акционного товара на складе.
Напомним, что такое масла Optimal от LIQUI MOLY
Линейка Optimal от LIQUI MOLY – это всегда:
- стабильная защитная смазочная пленка в любых условиях;
- отличная чистота двигателя;
- надлежащая защита от износа;
- отличное соотношение цена – качество.
Спецификации и допуски:
- Optimal HT Synth 5W-30: ACEA A3; ACEA B4; API CF; API SN; VW 502.00;VW 505.00;GM LL A-025;GM LL B-025;BMW Longlife-98; Chrysler; Daihatsu; Ford;GM; Honda; Hyundai; Isuzu; KIA; Mazda; MB 229.3; Mitsubishi; Nissan; Renault RN 0700; Renault RN 0710; Subaru; Suzuki; Toyota; AUTOVAZ
- Optimal Synth SAE 5W-40: ACEA A3; ACEA B4; API SN; API CF; BMW Longlife-98; MB 229.3; Porsche A40; VW 502.00; VW 505.00; GM LL A-025; GM LL B-025; Renault RN 0700; Renault RN 0710; AUTOVAZ
- Optimal SAE 10W-40: API SL; API CF; ACEA A3; ACEA B3; MB 229.1