Масла подходят для большинства современных легковых автомобилей.

В течение месяца с 14 сентября 2020 года по всей Украине действует акция на моторные масла OPTIMAL. На линейку масел OPTIMAL HT SYNTH 5W-30, OPTIMAL SYNTH 5W-40 и OPTIMAL 10W-40 действует скидка 15%.

Линейка моторных масел OPTIMAL это HC-синтетическое, маловязкое, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, разработанное по самым современным технологиям с использованием новейших пакетов присадок.

Масла адаптированы для современного сегодняшнего парка автомобилей и условий их эксплуатации: погодных условий, качества топлива, требований производителей. Кроме того, серия моторных масел OPTIMAL также известна своей привлекательной стоимостью, это лучшее соотношение цены и настоящего немецкого качества!

* Акция действует при условии наличия акционного товара на складе.

Напомним, что такое масла Optimal от LIQUI MOLY

Линейка Optimal от LIQUI MOLY – это всегда:

стабильная защитная смазочная пленка в любых условиях;

отличная чистота двигателя;

надлежащая защита от износа;

отличное соотношение цена – качество.

Спецификации и допуски: