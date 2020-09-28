Оливи підходять для більшості сучасних легкових автомобілів.

Протягом місяця з 14 вересня 2020 року по всій Україні діє акція на моторні оливи OPTIMAL. На лінійку олив OPTIMAL HT SYNTH 5W-30, OPTIMAL SYNTH 5W-40 та OPTIMAL 10W-40 діє знижка 15%.

Лінійка моторних олив OPTIMAL це HC-синтетична, легкоплинна, всесезонна моторна олива для бензинових і дизельних двигунів, розроблена за найсучаснішими технологіями з використанням новітніх пакетів присадок.

Оливи адаптовані для сучасного сьогоднішнього парку автомобілів і умов їх експлуатації: погодних умов, якості палива, вимог виробників. Крім того, серія моторних олив OPTIMAL також відома своєю привабливою вартістю, це найкраще співвідношення ціни і справжньої німецької якості!

*Акція діє за умови наявності акційного товару на складі.

Нагадаємо, що таке оливи Optimal від LIQUI MOLY

Лінійка Optimal від LIQUI MOLY - це завжди:

стабільна захисна змащувальна плівка в будь-яких умовах;

відмінна чистота двигуна;

належний захист від зносу;

відмінне співвідношення ціна-якість.

Специфікації і допуски: