Оливи підходять для більшості сучасних легкових автомобілів.
Протягом місяця з 14 вересня 2020 року по всій Україні діє акція на моторні оливи OPTIMAL. На лінійку олив OPTIMAL HT SYNTH 5W-30, OPTIMAL SYNTH 5W-40 та OPTIMAL 10W-40 діє знижка 15%.
Лінійка моторних олив OPTIMAL це HC-синтетична, легкоплинна, всесезонна моторна олива для бензинових і дизельних двигунів, розроблена за найсучаснішими технологіями з використанням новітніх пакетів присадок.
Оливи адаптовані для сучасного сьогоднішнього парку автомобілів і умов їх експлуатації: погодних умов, якості палива, вимог виробників. Крім того, серія моторних олив OPTIMAL також відома своєю привабливою вартістю, це найкраще співвідношення ціни і справжньої німецької якості!
*Акція діє за умови наявності акційного товару на складі.
Нагадаємо, що таке оливи Optimal від LIQUI MOLY
Лінійка Optimal від LIQUI MOLY - це завжди:
- стабільна захисна змащувальна плівка в будь-яких умовах;
- відмінна чистота двигуна;
- належний захист від зносу;
- відмінне співвідношення ціна-якість.
Специфікації і допуски:
- Optimal HT Synth 5W-30: ACEA A3; ACEA B4; API CF; API SN; VW 502.00;VW 505.00;GM LL A-025;GM LL B-025;BMW Longlife-98; Chrysler; Daihatsu; Ford;GM; Honda; Hyundai; Isuzu; KIA; Mazda; MB 229.3; Mitsubishi; Nissan; Renault RN 0700; Renault RN 0710; Subaru; Suzuki; Toyota; AUTOVAZ
- Optimal Synth SAE 5W-40: ACEA A3; ACEA B4; API SN; API CF; BMW Longlife-98; MB 229.3; Porsche A40; VW 502.00; VW 505.00; GM LL A-025; GM LL B-025; Renault RN 0700; Renault RN 0710; AUTOVAZ
- Optimal SAE 10W-40: API SL; API CF; ACEA A3; ACEA B3; MB 229.1