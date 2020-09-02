Вибір моторної оливи – одна з типових проблем пересічного водія: настільки великий вибір брендів, сортів і модифікацій олив. Для того, хто не хоче глибоко занурюватись у тему, є вихід – шукати для себе, так би мовити, універсальну оливу.

Провідні виробники олив ведуть різнопланову продуктову політику. З одного боку, пропонують широку гаму класифікацій: окремі продукти для автомобілів нових, вживаних, дуже вживаних, турбованих, газифікованих тощо. А з іншого, є сорти, які адресовані більшості поширених на ринку моделей.

Можна підбирати моторну оливу, суворо дотримуючись тонкощів щодо умов експлуатації, пробігу, палива, покоління двигуна тощо. А можна просто придбати популярну “універсальну” оливу

Одна з таких найбільш відомих універсальних олив – німецька Liqui Moly Optimal. Чому вона така універсальна і успішна?

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Лінійка Optimal – дійсно одна з найбільш масових у каталогах LM, і у фінансовому плані ці оливи доступні для широких кіл автовласників, адже ціна на них середньоринкова. І цінова доступність частково пояснюється саме великим накладом цього продукту. Але не тільки.

Перш за все треба сказати, що за добрі властивості та придатність олив Optimal Synth до різних двигунів свідчать не лише обіцянки Liqui Moly, а й рекомендації автовиробників, які отримали ці оливи: BMW LL-98, MB 229.3, VW 502.00/ 505.00, Chrysler, Daihatsu, Ford, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, MB 229.3, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota…

По-друге, секрет Optimal – в технології виробництва. Ці оливи базуються на технології HC-сінтезу. Це процес гідрокрекінгу (Hydro-Craking-Synthese-Technology), відносно молода технологія синтезу олив.

Технологія синтезування олив шляхом гідрокрекінгу достатньо молода. HC-синтез дешевший за технологію традиційної “синтетики”, але властивості отриманої оливи – на тому ж рівні

На відміну від давно відомої синтетики, під час HC-сінтезу оливу створюють не шляхом штучного складання молекул, а шляхом перебудови існуючих молекул нафтових фракцій. Це простіше і менш шкідливо з точки зору екології, але дозволяє робити оливи з властивостями на рівні “повної” синтетики, а той й вище її. Тому ці продукти не відносять напряму ані до “повної” синтетики, ані до напівсинтетики, позначаючи найчастіше як HC-синтетичні.

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З точки зору класифікації Liqui Moly Optimal – це так звані оливи нафтового походження вищої категорії якості. Подібні матеріали виробляють всі провідні нафтові компанії, їх маркують також як VHVI, XHVI, ExSyn тощо, і моторні оливи даної HC-групи останні кілька років набули насправді масового поширення.

Моторні оливи лінійки Optimal від компанії Liqui Moly популярні крім іншого завдяки широкому охопленню класів в’язкості та класифікацій

Щодо створеної на базі HC-сінтезу лінійки Liqui Moly Optimal, всі оливи адаптовані як до вітчизняних умов експлутації, так і до українського парку автомобілів. Вони добре працюють в умовах спекотного українського літа, в зимові морози, в умовах запиленого повітря і палива з підвищеним вмістом сірки. Найбільш популярні оливи Optimal в Україні – з в’язкістю 10W-40, а також топова НС-синтетична олива Optimal Synth 5W-40 и Optimal 5W-30 з найбільш високими допусками.

Обрати оливу Liqui Moly Optimal

Рекомендація Авто24

Без численних тестів і лабораторного аналізу зробити висновки про придатність оливи до певного двигуна неможливо. А такі глибокі випробування роблять тільки автовиробники та виробники змащувальних матеріалів. Тому при виборі спирайтеся перш за все на специфікації, допуски, та рекомендації виробника вашої машини. Також беріть до уваги авторитет бренду оливи та рекомендації його офіційних представників.

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