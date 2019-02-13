Управление транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов (в темное время суток) влечет наложение штрафа в размере 340 грн. на первый раз и если повторно в течение года, то предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Согласно ПДД водитель обязан перед выездом проверить и обеспечить технически исправное состояние транспортного средства, следить за техническим состоянием транспортного средства.

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Правилами запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствия таким требованиям, в частности, когда режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям. При этом, запрещается дальнейшее движение транспортных средств, у которых в темное время суток или в условиях недостаточной видимости не горят лампы фар или задних габаритных фонарей.

В случае возникновения в дороге указанных неисправностей водитель должен принять меры для их устранения, а если это сделать невозможно – двигаться как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонта.

Если работники полиции выявляют во время движения неисправность осветительного прибора, они имеют право ограничить движение автомобиля для проверки технического состояния и выяснить наличие события административного проступка.

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Если неисправность габаритных огней или фар возникла во время движения и водителю об этом не было известно, такое событие не является административным проступком с наложением штрафа, а поводом для устранения этих недостатков на месте остановки транспортного средства. Штраф полиции в таком случае будет незаконным и подлежит отмене!