Керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн. на перший раз і якщо повторно протягом року, то передбачено позбавлення права керування від 3-х до 6-ти місяців.

Згідно ПДР водій зобов'язаний перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справний стан транспортного засобу, стежити за технічним станом транспортного засобу.

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Правилами забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам, зокрема, коли режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідає вимогам. При цьому, забороняється подальший рух транспортних засобів, у яких у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не горять лампи фар чи задніх габаритних ліхтарів.

У разі виникнення в дорозі зазначених несправностей водій повинен вжити заходів для їх усунення, а якщо це зробити неможливо - рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту.

Якщо працівники поліції виявляють під час руху несправність освітлювального приладу, вони мають право обмежити рух автомобіля для перевірки технічного стану та з’ясувати наявність події адміністративного проступку.

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Якщо несправність габаритних вогнів чи фар виникла під час руху та водію про це не було відомо, така подія не є адміністративним проступком із накладенням штрафу, а приводом для усунення цих недоліків на місці зупинки транспортного засобу. Штраф поліції в такому випадку буде незаконним та підлягає скасуванню!