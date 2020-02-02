Чем опытнее водитель, тем крепче его профессиональные привычки – а ведь они могут быть и вредными! Например, чего только стоит распространенный стереотип о таком способе экономии топлива, как движение под уклон на нейтрали.

Казалось, почему бы и нет? Сбросил газ, выключил передачу (или установил положение селектора N на “автомате”) – и катись себе с горки, пока двигатель легко шепчет на холостом ходу. Но эксперты по безопасности считают такой, с позволения сказать, прием типичной вредной привычкой. К тому же безсмысленной с точки зрения экономии. Почему?

Правильно выбрать передачу для торможения двигателем на спуске несложно: его обороты должны лежать в привычном диапазоне. В автоматической трансмиссии нужно перейти в ручной режим и тоже выбрать передачу.

Экономия

Во-первых, что касается экономии. Мнение о том, что мотор на холостом ходу потребляет меньше бензина, чем в режиме торможения двигателем, справедливо только для старых систем питания с карбюраторами без ЭПХХ – экономайзера принудительного холостого хода. Эта система, появившаяся на отечественных и зарубежных машинах в конце 1970-х гг., отключает подачу топлива в карбюратор, когда автомобиль идет накатом при включенной передаче.

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То есть – если двигатель катящейся с горы машины работает на холостом ходу, он топливо потребляет. А если машина катится при включенной передаче (торможение двигателем) – не потребляет. То же самое можно сказать и об инжекторных моторах, и о дизелях с электронным управлением (система питания Common Rail).

Безопасность

Что касается безопасности, то тут соображения такие. Автомобиль, катящийся на свободно вращающихся колесах (передача или сцепление выключены), хуже управляется, чем машина в режиме торможения двигателем. Точнее, изменением крутящего момента на колесах (т.е. “поддавая газу” или уменьшая его) водитель может дополнительно влиять не только на скорость движения, но и на траекторию.

Когда машина катится с горы на передаче при отпущенном акселераторе, тахометр показывает некие обороты, но топливо при этом не расходуется.

Даже водители-непрофессионалы наверняка замечали, что, нажимая в нужный момент акселератор, можно стабилизировать машину на дороге, помочь ей вписаться в поворот. Да и просто готовность в любой момент ускориться, чтобы уклониться от опасности, многого стоит.

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С другой стороны, торможение двигателем – эффективный (а иногда и единственный) инструмент для замедления на скользкой дороге или на затяжном спуске в горах. А если автомобиль просто катится с горы на свободно вращающихся колесах при выключенной передаче, всех этих дополнительных возможностей водитель лишен.

На спуске в городских условиях выключать передачу или сцепление недопустимо, ведь необходимость в маневре здесь может возникнуть ежесекундно.

Таким образом, двигаясь накатом при выключенной передаче, водитель и топливо не экономит, и с точки зрения безопасности неправ.

Рекомендация Авто24

Безопасность должна быть превыше любых других соображений, а значит, избегайте длительного движения накатом при выключенной передаче (сцеплении). Даже если вы ездите на старой карбюраторной машине, где это в самом деле может сэкономить десяток грамм топлива, не лишайте себя такого эффективного инструмента управления, как крутящий момент на ведущих колесах.

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