Чим досвідченіший водій, тим міцніше його професійні навички – але ж вони можуть бути і шкідливими! Наприклад, чого тільки коштує поширений стереотип про такий спосіб економії палива, як рух з гірки на нейтралці.

Здавалося, чому б і ні? Скинув газ, вимкнув передачу (або обрав положення селектора N на “автоматі”) – і котися собі з гірки, поки двигун легко шепоче на холостому ходу. Але експерти з безпеки вважають такий, з дозволу сказати, прийом типовою шкідливою звичкою. До того ж беззмістовний з точки зору економії. Чому?

Правильно вибрати передачу для гальмування двигуном на спуску нескладно: його обороти повинні лежати в звичному діапазоні. В автоматичних коробках треба перейти на ручний режим.

Економія

По-перше, що стосується економії. Думка про те, що мотор на холостому ходу споживає менше бензину, ніж в режимі гальмування двигуном, справедлива тільки для старих систем живлення з карбюраторами без ЕПХХ – економайзера примусового холостого ходу. Ця система, що з'явилася на вітчизняних і закордонних машинах в кінці 1970-х рр., відключає подачу палива в карбюратор, коли автомобіль йде накатом при включеній передачі.

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Тобто – якщо двигун машини, що котиться з гори, працює на холостому ходу, він паливо споживає. А якщо машина котиться при включеній передачі (гальмування двигуном) – не споживає. Те ж саме можна сказати і про інжекторні мотори, і про дизелі з електронним управлінням (система живлення Common Rail).

Безпека

Що стосується безпеки, то тут міркування такі. Автомобіль, що котиться на “вільних” колесах (передача або зчеплення вимкнені), гірший в керуванні, ніж машина в режимі гальмування двигуном – коли передача увімкнена. Точніше, зміною крутного моменту на колесах (тобто "піддаючи газу" або зменшуючи його) водій може додатково впливати не тільки на швидкість руху, а й на траєкторію.

Коли машина котиться з гори на передачі при відпущеному акселераторі, тахометр показує якісь обороти, але паливо при цьому не витрачається.

Навіть водії-непрофесіонали напевно помічали, що, натискаючи в потрібний момент акселератор, можна стабілізувати машину на дорозі, допомогти їй вписатися в поворот. Та й просто готовність в будь-який момент прискоритися, щоб ухилитися від небезпеки, багато чого варта.

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З іншого боку, гальмування двигуном – ефективний (а іноді і єдиний) інструмент для уповільнення на слизькій дорозі або на затяжному спуску в горах. А якщо автомобіль просто котиться з гори на “вільних” колесах при вимкненій передачі, всіх цих додаткових можливостей водій позбавлений.

На спуску в міських умовах вимикати передачу або зчеплення неприпустимо, адже необхідність в маневрі тут може виникнути щомиті.

Таким чином, рухаючись накатом при вимкненій передачі, водій і паливо не економить, і з точки зору безпеки неправий.

Рекомендація Авто24

Безпека повинна бути вище за будь які інші міркування, а значить, уникайте тривалого руху накатом при вимкненій передачі (зчепленні). Навіть якщо ви їздите на старій карбюраторній машині, де це справді може заощадити десяток грам пального, використовуйте такий ефективний інструмент управління, як крутний момент на ведучих колесах.

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