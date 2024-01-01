Можно ли лишить права управления лицо без такого права: вывод суда

В украинской судебной практике встречаются очень специфические случаи, когда лиц, совершивших административные правонарушения и не имеющих водительского удостоверения, лишают права управления транспортными средствами.

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Однако это нарушает основополагающий принцип, что право на управление возникает только с получением соответствующего разрешения. Возникает вопрос о законности таких действий: возможно ли лишение права, которого формально никогда не было? Законны ли такие действия выясняем далее.

Чем предусмотрено лишение права управления

Согласно п.5 ч. 1 ст. 24 КУоАП за совершение административных правонарушений может применяться такое административное взыскание, как лишение специального права, предоставленного данному гражданину (права управления транспортными средствами).

Аналогично отдельные нормы КУоАП предусматривают применение дополнительного взыскания в виде лишения права управления. В частности такие как ч.4 ст. 121 КУоАП (Повторное управление с техническими неисправностями), ст. 122-4 КУоАП (Оставление места ДТП), ст. 124 КУоАП (ДТП), ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и другие.

Кто считается водителем с правом управления

Согласно п.1.10 ПДД водителем является лицо, которое управляет транспортным средством и имеет водительское удостоверение (удостоверение тракториста-машиниста, временное разрешение на право управления транспортным средством, временный талон на право управления транспортным средством) соответствующей категории.

Водителем также является лицо, которое обучает управлению транспортным средством, находясь непосредственно в транспортном средстве.

Как проходит процедура лишения права управления

При составлении протокола об административном правонарушении у водителя изымается водительское удостоверение. Дело передается на рассмотрение суда. Лишение права управления начинается с даты вступления решения в законную силу.

По истечении установленного судом срока, водитель должен сдать теоретический и практический экзамены. Лица, которые были лишены права управления за езду в состоянии опьянения, обязательно проходят внеочередной медицинский осмотр. И после этого водителю возвращается водительское удостоверение и возобновляется право управления.

Позиция Верховного суда

Согласно п.28 постановления пленума Верховного суда Украины от 23.12.2005 №14 "О практике применения судами Украины законодательства по делам о некоторых преступлениях против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также об административных правонарушениях на транспорте", "суды не вправе применять лишение права управлять транспортными средствами тогда, когда виновное лицо уже лишено такого права или вообще его не имело".

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В постановлении Верховного суда от 29.03.2023 по делу №145/932/20 указано: “Согласно постоянной правоприменительной практике, лишение права управления транспортными средствами суд не вправе назначить в качестве дополнительного наказания лицу, которое его не имеет”.

Выводы

То есть лишению права управлять транспортными средствами подлежат исключительно водители, которые были таким правом наделены. Другие же лица, могут быть привлечены к административной ответственности по указанной статье только путем наложения административного взыскания в виде штрафа.

Таким образом, что даже при условии совершения административного правонарушения, не имея права управлять транспортными средствами (при отсутствии водительского удостоверения), закон не предусматривает лишение права управлять транспортными средствами лиц, которые такого права не приобрели (не получали водительское удостоверение).