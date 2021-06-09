Часто полицейские пытаются запретить проводить видеофиксацию их действий на месте остановки. А особенно не разрешают снимать их служебное удостоверение.

При этом полицейские ссылаются на нормы Конституции. Однако, конституция запрещает вмешательство в личную и семейную жизнь человека и сбор конфиденциальной информации о нем без его согласия. А публичное исполнение служебных обязанностей не является личной и семейной жизнью.

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При этом, Законом “Об информации” предусмотрено, что конфиденциальной является информация о физическом лице, а также информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий. К тому же не относятся к информации с ограниченным доступом сведения о незаконных действиях органов государственной власти, их должностных и служебных лиц.

Следовательно, информация о субъектах властных полномочий, которыми являются полицейские, не является конфиденциальной, а значит является открытой.

Поэтому, на месте остановки водителю не запрещено “снимать” на телефон как действия полицейского, так и его служебное удостоверение. Напротив, фото-, видео съемка на месте может стать в дальнейшем единственным доказательством незаконных действий инспектора.