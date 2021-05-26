Список причин для остановки четко определен в законе о полиции. Однако украинские полицейские часто останавливают автомобили по причинам которые там не указаны. Это является очень распространенным нарушением со стороны полиции.

Инспектор остановил автомобиль и попросил водителя предъявить документы на право управления. Водитель ориентировался в законодательстве, а потому поинтересовался у инспектора, что же стало причиной остановки автомобиля.

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Раздумывая несколько секунд, полицейский сообщил, что причиной остановки являются “профилактические меры”. Водитель утвердительно ответил, что такая причина остановки отсутствует в законе и, как следствие, отказался предъявлять документы.

Инспектор вынес постановление за непредъявление документов, которым оштрафовал водителя на 425 грн. на основании ч. 1 ст. 126 КУоАП. Водитель не согласился с таким решением инспектора и обжаловал штраф в суде.

Рассматривая дело, суд детально проанализировал перечень оснований для остановки транспортного средства приведенный в ст. 35 Закона «О Национальной полиции» и не нашел там такого основания как “профилактические меры”.

С учетом указанного, суд сделал вывод, что «остановка транспортного средства на основе профилактической отработки, не является нарушением со стороны водителя, а потому требование полицейского показать удостоверение является неправомерным». (Дело №944/3981/20).

По результатам рассмотрения дела суд признал штраф полиции незаконным и отменил постановление. Теперь водитель считается таковым, что не привлекался к административной ответственности, а вот за противоправное к ответственности теперь могут привлечь самого инспектора.

Остановка транспортного средства

(Статья 35 Закона Украины "О Национальной полиции”)

1. Полицейский может останавливать транспортные средства в случае:

если водитель нарушил Правила дорожного движения; если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства; если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, свидетельствующая о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения; если транспортное средство находится в розыске; если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть; если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля во время оформления протоколов об административных правонарушениях или материалов дорожно-транспортных происшествий; если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения; если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения; нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств; если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, осуществляется с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита.

2. Полицейский обязан останавливать транспортные средства в случае:

если есть информация, что свидетельствует о нарушении владельцем транспортного средства таможенных правил, выявленные таможенными органами в соответствии с Таможенным кодексом Украины, а именно: нарушение сроков временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита другого транспортного средства личного пользования, использование такого транспортного средства для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине, разукомплектования или передаче во владение, пользование или распоряжение такого транспортного средства лицам, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита; если есть информация, свидетельствующая о том, что транспортное средство, зарегистрированный в другой стране, не зарегистрированный в Украине в установленные законодательством сроки или находится на территории Украины с нарушением сроков временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине, передан во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не поміщували в таможенный режим транзита.

3. Полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки им транспортного средства с детальным описанием основания остановки, определенной в этой статье.