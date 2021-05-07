Имеющаяся в базе МТСБУ информация об отсутствии полиса не является основанием для остановки транспортного средства полицией. К такому выводу пришел суд.

Работники полиции изобрели собственную схему для остановки автомобилей, и очень часто ее применяют. В частности, во время движения работники полиции проверяют по базе МТСБУ имеют ли автомобили страховые полисы по номерному знаку. Если в базе данных отсутствует информация о страховом полисе на автомобиль, то инспекторы сразу его останавливают и как основание остановки озвучивают: “Отсутствие полиса в базе".

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Фактические обстоятельства на месте остановки

В одной из таких ситуаций, работники полиции проверили в базе номер автомобиля и обнаружили, что на автомобиль отсутствует страховой полис. Включив проблесковые маячки, инспекторы остановили автомобиль и попросили предъявить страховой полис. В качестве основания остановки озвучили отсутствие информации о выданном полисе в базе МТСБУ.

В ответ водитель сообщил, что он не нарушал ПДД и не совершал ДТП, а следовательно требование инспектора предъявить страховой полис является незаконным. Инспекторы отклонили аргументы водителя и вручили ему на месте остановки постановление о наложении штрафа за отсутствие полиса в размере 425 грн. на основании ч.1 ст.126 КУоАП. Водитель не согласился с решением работников полиции и обжаловал постановление в суде.

Нормативно-правовые акты, которые применил суд

Пунктом 2 ч.1 ст. 32 Закона "О Национальной полиции" указано, что полицейский имеет право требовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность, и/или документов, подтверждающих соответствующее право лица, если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение.

Перечень оснований для остановки транспортного средства приведен в ст. 35 Закона "О Национальной полиции". Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Так, п.п.1, 3 ч.1 указанной статьи определено, что полицейский может останавливать транспортные средства в частности в случае, если водитель нарушил ПДД и тому подобное.

Частью второй этой же статьи предусмотрено, что полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки ним транспортного средства с подробным описанием основания остановки, определенной в этой статье.

В то же время, в соответствии с п.21.2 ст.21 Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" контроль за наличием договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств осуществляется соответствующими подразделениями Национальной полиции при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов дорожно-транспортных происшествий.

Позиция суда

Анализ приведенных выше положений нормативно-правовых актов дает основания для вывода, что полицейский имеет право требовать у водителя предъявления документов, если существует достаточно оснований считать, что такое лицо совершило или намеревается совершить правонарушение (одно из исчерпывающего перечня оснований) и непосредственно при оформлении дорожно-транспортного происшествия. В случае, если полицейский должным образом не зафиксировал факта нарушения лицом правил дорожного движения, требования соответствующего должностного лица о предъявлении водителем документов, в том числе страхового полиса, являются неправомерными.

Суд исследовал, что основанием для остановки транспортного средства стала проверка имеющейся на официальном сайте МТСБУ информации, по которой у данного автомобиля отсутствовал действующий страховой полис. При этом судом установлено, что других фактов нарушений ПДД водитель не допускал.

Учитывая отсутствие факта нарушения водителем ПДД, законные основания для осуществления контроля за наличием у водителя указанного полиса отсутствуют.

С учетом указанного, суд пришел к выводу, что существующая в базе МТСБУ информация об отсутствии полиса не является основанием для остановки транспортного средства. Поэтому требование инспектора об остановке транспортного средства и предъявлении документов и в частности страхового полиса в таком случае является незаконным. По результатам рассмотрения дела суд отменил штраф полиции.

Дело № 522/23277/20