Все водители уже привыкли, что пешеход может выбежать на пешеходный переход, даже если автомобиль находится в метре до пересечения "зебры". Иногда, выбегая на дорогу, пешеход даже не смотрит в сторону автомобиля. А часто еще и разговаривает по телефону.

Однако, пешеход при выходе на проезжую часть должен руководствоваться не только собственным усмотрением, а действовать в соответствии с ПДД. В том числе на пешеходном переходе.

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Так, в соответствии с пунктом 4.7 ПДД пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

Согласно пункту 4.14 ПДД пешеходам запрещается, в частности, выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения; внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

При этом, в соответствии с 1.10 ПДД опасность для движения это, в частности, появление движущегося объекта, который приближается к полосе движения транспортного средства или пересекает ее. Данный перечень не является исчерпывающим.

Пунктом 4.16 ПДД предоставлено право пешеходу на преимущество при переходе проезжей части обозначенными нерегулируемыми пешеходными переходами.

В то же время в соответствии с пунктом 18.1 ПДД водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

Верховный суд в деле №751/4821/17 пришел к выводу, что требование пункта 18.1 ПДД предусматривает, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед транспортными средствами с момента, когда они ступили на переход. Также суд пришел к выводу, что запрещается осуществлять объезд пешехода, который находится на пешеходном переходе независимо от расстояния между ним и транспортным средством, а также увеличивать скорость с целью "проскочить" перед пешеходом, который ступил на нерегулируемый пешеходный переход.

Итак, анализируя правила в этой части, Верховный суд положил в основу предоставление водителем преимущества пешеходу – факт пребывания пешехода на" зебре "("когда ступил на переход").

Таким образом, если пешеход находится на тротуаре, а к пешеходному переходу приближается автомобиль, то пешеходу в соответствии с п.4.14 ПДД запрещается выходить, а тем более выбегать на такой пешеходный переход.

Указанные выводы дополнительно подтверждаются частью 1 статьи 127 КоАП, которая предусматривает наложение на пешеходов штрафа в размере 255 грн. за "переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются".