Торопливый водитель Audi допустил ошибку и потерял контроль над ситуацией, а его автомобиль превратился в пушечное ядро, летевшее прямо в пешехода. Того спасли реакция, прыть и провидение.

Торопливый водитель Audi решил обогнать медленный грузовик, однако не рассчитал маневр и задел его, продолжая давить на газ, от чего эффектно взлетел в воздух. Автомобиль дважды перевернулся через крышу, задел припаркованную легковую машину и едва не сбил пешехода.

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Мужчина с пакетами, похоже, выходит из магазина и спокойно идет по неотгороженому тротуару. Все случилось очень быстро, после звука удара, но пешеход успел сориентироваться, бросил пакеты и сломя голову бросился вперед. В следующий момент автомобиль оказался там, где только что стоял человек.

Видео заканчивается вскоре после аварии и можно увидеть, как водитель Audi пытается вылезти из автомобиля. Надеемся, что он не получил серьезных повреждений.