Квапливий водій Audi припустився помилки і втратив контроль над ситуацією, а його автомобіль перетворився на гарматну кулю, що летіла прямо у пішохода. Того врятували реакція, прудкість та провидіння.

Квапливий водій Audi вирішив обігнати повільну вантажівку, однак не розрахував маневр і зачепив її, продовжуючи тиснути на газ, від чого ефектно злетів у повітря. Автомобіль двічі перекинувся через дах, зачепив припарковану легкову машину і ледь не збив пішохода.

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Чоловік з пакунками, схоже, йде з магазину і спокійно чимчикує невідгородженим тротуаром. Усе трапилось дуже швидко, після звуку удару, але пішохід встиг зорієнтуватись, кинув пакунки і стрімголов кинувся вперед. Наступної миті автомобіль опинився там, де щойно стояла людина.

Відео закінчується незабаром після аварії і можна побачити, як водій Audi намагається вилізти з автомобіля. Сподіваємося, що він не отримав серйозних ушкоджень.