Наявна в базі МТСБУ інформація про відсутність полісу не є підставою для зупинки транспортного засобу поліцією. Такого висновку дійшов суд.

Працівники поліції винайшли власну схему для зупинення автомобілів, і дуже часто її застосовують. А саме, під час руху працівники поліції перевіряють по базі МТСБУ чи мають автомобілі страхові поліси за номерним знаком. Якщо в базі відсутня інформація про страховий поліс на автомобіль, то інспектори одразу його зупиняють та як підставу зупинки озвучують: "Відсутність полісу в базі".

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Фактичні обставини на місці зупинки

У одній з таких ситуацій, працівники поліції перевірили в базі номер автомобіля та виявили, що на автомобіль відсутній страховий поліс. Увімкнувши проблискові маячки, інспектори зупинили автомобіль та попросили пред’явити страховий поліс. Як підставу зупинки озвучили відсутність інформації про виданий поліс в базі МТСБУ.

У відповідь водій повідомив, що він не порушував ПДР і не вчиняв ДТП, а отже вимоги інспектора пред’явити страховий поліс є незаконними. Інспектори відхилили аргументи водія і вручили йому на місці зупинки постанову про накладення штрафу за відсутність полісу у розмірі 425 грн. на підставі ч.1 ст.126 КУпАП. Водій не погодився із рішенням працівників поліцію та оскаржив постанову у суді.

Нормативно-правові акти, які застосував суд

Пунктом 2 ч.1 ст. 32 Закону "Про Національну поліцію" вказано, що поліцейський має право вимагати в особи пред`явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення.

Перелік підстав для зупинки транспортного засобу наведений у ст. 35 Закону "Про Національну поліцію". Зазначений перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Так, п.п.1, 3 ч.1 вказаної статті визначено, що поліцейський може зупиняти транспортні засоби зокрема у разі, якщо водій порушив ПДР тощо.

Частиною другою цієї ж статті передбачено, що поліцейський зобов`язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті.

Водночас, відповідно до п.21.2 ст.21 Закону України "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" контроль за наявністю договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється відповідними підрозділами Національної поліції при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод.

Позиція суду

Аналіз наведених вище положень нормативно-правових актів дає підстави для висновку, що поліцейський має право вимагати у водія пред`явлення документів, якщо існує достатньо підстав вважати, що така особа вчинила або має намір вчинити правопорушення (одна із вичерпного переліку підстав) та безпосередньо при оформленні дорожньо-транспортної пригоди. У випадку, якщо поліцейський належним чином не зафіксував факту порушення особою Правил дорожнього руху, вимоги відповідної посадової особи про пред`явлення водієм документів, в тому числі страхового полісу, є неправомірними.

Суд дослідив, що підставою для зупинки транспортного засобу стала перевірка наявної на офіційному сайті МТСБУ інформації, за якою у даного автомобіля був відсутній чинний страховий поліс. При цьому судом встановлено, що інших фактів порушень ПДР водій не допускав.

Враховуючи відсутність факту порушення водієм ПДР, законні підстави для здійснення контролю за наявністю у водія вказаного полісу відсутні.

З урахуванням зазначеного, суд дійшов висновку, що наявна в базі МТСБУ інформація про відсутність полісу не є підставою для зупинки транспортного засобу. А тому вимога інспектора про зупинку транспортного засобу та пред`явлення документів і зокрема страхового поліса у такому випадку є незаконною. За наслідками розгляду справи суд скасував штраф поліції.

Спрва № 522/23277/20