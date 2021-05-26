Список причин для зупинки чітко визначено у законі про поліцію. Проте українські поліцейські часто зупиняють автомобілі з причин які там не вказані. Це є дуже поширеним порушенням з боку поліції.

Інспектор зупинив автомобіль та попросив водія пред’явити документи на право керування. Водій орієнтувався в законодавстві, а тому поцікавився в інспектора, що ж стало причиною зупинки автомобіля.

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Роздумуючи декілька секунд, поліцейський повідомив, що причиною зупинки є “профілактичні заходи”. Водій ствердно відповів, що така причина зупинки відсутня в законі і, як наслідок, відмовився пред’являти документи.

Інспектор виніс постанову за непред’явлення документів, якою оштрафував водія на 425 грн. на підставі ч.1 ст.126 КУпАП. Водій не погодився з таким рішенням інспектора та оскаржив штраф у суді.

Розглядаючи справу, суд детально проаналізував перелік підстав для зупинки транспортного засобу наведений у ст. 35 Закону «Про Національну поліцію» та не знайшов там такої підстави як “профілактичні заходи”.

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок що «зупинення транспортного засобу на основі профілактичного відпрацювання, не є порушенням зі сторони водія, а тому вимога поліцейського показати посвідчення водія являється неправомірною». (Справа №944/3981/20).

За наслідками розгляду справи суд визнав штраф поліції незаконним та скасував постанову. Тепер водій вважається таким, що не притягувався до адміністративної відповідальності, а от за протиправне рішення до відповідальності тепер можуть притягнути самого ж інспектора.

Зупинення транспортного засобу

(Стаття 35 закону України “Про Національну поліцію”)

1. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі:

якщо водій порушив Правила дорожнього руху; якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу; якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення; якщо транспортний засіб перебуває в розшуку; якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод; якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв; якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту.

2. Поліцейський зобов’язаний зупиняти транспортні засоби у разі:

якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявлені митними органами відповідно до Митного кодексу України, а саме: порушення строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту іншого транспортного засобу особистого користування, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектування чи передачу у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту; якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні у встановлені законодавством строки чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, чи використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, чи переданий у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту.

3. Поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті.