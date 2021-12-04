Из-за похолодания нагрузка на автомобильный аккумулятор растет. Если батарея уже не новая, может потребоваться ее замена. В связи с этим часто возникает вопрос, можно ли устанавливать АКБ большей емкости?

Обычно срок службы автомобильного аккумулятора составляет 4-6 лет. В некоторых случаях он может быть и больше, но это, скорее, исключение. Чаще всего проблемы с аккумулятором начинают проявляться с похолоданием, когда масло в двигателе густеет и для запуска мотора требуется больше энергии.

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Если необходимость замены АКБ уже возникла, многие желают установить аккумулятор большей емкости – это кажется неплохой идеей с точки зрения запаса энергии для старта и последующего ресурса АКБ. Но здесь все не столь однозначно.

Выбирать аккумулятор на автомобиль следует прежде всего исходя из требований автопроизводителя. То есть нужно смотреть на АКБ, которая уже была установлена ​​на автомобиль, или обратиться в техническую документацию автомобиля. Однако все мы понимаем, что количество дополнительного оборудования на борту увеличивается, а значит, и нагрузка на электрическую систему в целом и на АКБ в частности. Поэтому установление АКБ большей емкости при таких обстоятельствах может быть оправданным.

“Здесь стоит отметить два важных момента. Во-первых, размер нового аккумулятора должен быть аналогичным старому, так как более емкие аккумуляторы имеют большие размеры. В большинстве случаев вместо 55Аг не удастся поставить 100Аг. Во-вторых, нужно четко отдавать себе отчет, что заряжаться такая АКБ будет дольше, чем старая, потому что генератор “рассчитывает”, что стоит оригинальная батарея и не может так же быстро заряжать более емкие АКБ. Это нужно учесть особенно зимой, когда батарея должна быть всегда заряжена на 100%, чтобы обеспечить уверенный запуск в холодных условиях. Поэтому очень большая разница в емкостях может быть неоправданной. Кроме того, постоянный недозаряд АКБ ведет к необратимой сульфатации и выходу их строя в батареи”, – комментирует Александр Куров, продукт-специалист Bosch из аккумуляторных батарей.

Немаловажным моментом является режим эксплуатации автомобиля. Если машина часто ездит на короткие расстояния, аккумулятор большей емкости просто не будет успевать заряжаться. И наоборот, если ежедневные пробеги достаточно продолжительны, у генератора будет достаточно времени, чтобы полностью восстановить заряд батареи. В любом случае незначительное отклонение показателя емкости от рекомендуемого заводом изготовителем может быть допустимым. И лучше все же отклоняться в сторону увеличения емкости.

При работе двигателя АКБ заряжается от генератора. Для зарядки аккумулятора большей емкости требуется больше времени

“Именно знание этих тонкостей является основой логики линеек АКБ Bosch для легковых автомобилей: в высшей серии вы получаете АКБ с большей емкостью в том же типоразмере корпуса. Например, в батарее серии S3 (S3005) емкость 56 Ач, в аналогичной батарее серии S4 (S40 ) уже 60 Аг, а серии S5 (S5005) – 63 А. Размер корпуса, как было сказано выше, остается прежним, а емкость увеличивается на 12,5%! Поэтому в своем каталоге подбора АКБ мы всегда рекомендуем несколько АКБ из разных серий, основываясь на своем уже столетнем опыте в батареях”, – подытожил специалист.

Следовательно, выбирая новый аккумулятор нужно учитывать ряд факторов. В подавляющем большинстве случаев можно устанавливать АКБ большей емкости, но рост не должен быть слишком большим.