Чтобы забрать оттуда автомобиль, кому-то придется договориться с владельцем.

Краткосрочная аренда автомобиля, возможно, вещь хорошая, и некоторых новый способ пользования автомобилями уже успел "достать". Как, например, жителя американского города Сиэтл, чью частную площадку для парковки заняла машина компании Car2Go.

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Дэн Смит из города Сиэтл обнаружил серебристый Mercedes-Benz CLA местной каршеринговой компании Car2Go на парковке собственного частного дома, что является нарушением закона о частной собственности и одновременно давало ему полное право поступить так, как он поступил.

Сначала Дэн обзвонил соседей и убедился, что машину на его дворе оставил не кто-то из них. Затем позвонил в Car2Go и посоветовал им забрать машину в течение ближайших двух часов. Когда указанное время прошло, Смит огородил "Мерседес" забором, с запретительными надписями. И они имеют силу.



Фото: надпись на заборе Дэна Смита: "Агентам, представителям и пользователям Car2Go проход запрещен"/ Associated Press

Дэн Смит не вышел за рамки закона в своей борьбе с сервисом краткосрочной аренды автомобиля. При этом он, как цивилизованный человек, пообещал отпустить заложника, если Car2Go возместит ему по 65 долларов за каждый день, которые машина простояла на его территории, плюс 300 долларов в которые обошлась Смиту ограда, и еще 500 долларов за моральный ущерб.

Представители краткосрочной аренды автомобиля на резонные требования не ответили, зато обратились в полицию и потребовали вернуть автомобиль.

Как и все операторы краткосрочной аренды автомобиля, компания Car2Go штрафует клиентов, если они оставляют машину в неположенных местах и ​​возлагает на них все расходы, связанные с эвакуацией автомобиля. Но в данном случае ситуация не позволяет действовать по такой схеме.

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