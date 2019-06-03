Аби забрати звідти автомобіль, комусь доведеться домовитись з власником.

Каршеринг, можливо, річ гарна, та декого вона новий спосіб користування автомобілями вже встиг “дістати”. Як, наприклад, мешканцю американського міста Сіетл, чий приватний майданчик для паркування зайняла машина компанії Car2Go.

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Ден Сміт з міста Сіетл виявив сріблястий Mercedes-Benz CLA місцевої каршерінгової компанії Car2Go на парковці власного приватного будинку, що є порушенням закону про приватну власність і водночас давало йому повне право вчинити так, як він вчинив.

Спочатку Ден обдзвонив сусідів і переконався, що машину на його подвір’ї залишив не хтось із них. Потім зателефонував до Car2Go і порадив їм забрати машину протягом найближчих двох годин. Коли означений час минув, Сміт обгородив “Мерседес” парканом, з заборонними написами. І вони мають силу.



Фото: напис на огорожі Дена Сміта: “Агентам, представникам та користувачам Car2Go прохід заборонений” / Associated Press

Ден Сміт не вийшов за рамки закону у своїй боротьбі з сервісом каршерінга. При цьому він, як цивілізована людина, пообіцяв відпустити заручника, якщо Car2Go відшкодує йому по 65 доларів за кожен день, що машина простояла на його території, плюс 300 доларів у які обійшлась Сміту огорожа, та ще 500 доларів за моральну шкоду.

Представники каршерінга на резонні вимоги не відповіли, натомість звернулись до поліції і зажадали повернути автомобіль.

Як і всі оператори каршерінга, компанія Car2Go штрафує клієнтів, якщо вони залишають машину у недозволених місцях і покладає на них всі витрати, пов'язані з евакуацією автомобіля. Та у даному випадку ситуація не дозволяє діяти за такою схемою.

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