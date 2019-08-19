Девочка наехала машиной на мужчину с собакой, убив обоих.

Томаса Мехия из Хьюстона в штате Техас обвинили в совершении убийства по халатности и в угрозе жизни ребенка после того, как полиция заявила, что его 12-летняя дочь сбила внедорожником мужчину и его собаку, убив их обоих.

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42-летнему Томасу было предъявлено обвинение за то, что он позволил ребенку управлять автомобилем, подвергая опасности ее саму и окружающих. По каждому из двух пунктов обвинения Мехии грозит осуждение до двух лет лишения свободы.

Трагическое событие произошло в четверг, 15 августа, вечером. Мехия позволил своей дочери сесть за руль его Ford Explorer, чтобы она поучилась водить. Однако упражняться в вождении они решили на площадке возле жилого комплекса, где в то время гулял со своим псом 47-летний Энрике Васкес. Девочка не справилась с управлением (полиция заявляет, что перепутала педали) и сбила мужчину и собаку, что привело к их гибели на месте.

“Нельзя позволять маленькому ребенку садиться за руль в населенном пункте. Вот пример неприятных последствий, которые могут быть и к сожалению он не единичный”, – заявил Руководитель окружной прокуратуры округа Харрис Шон Тире.

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