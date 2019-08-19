Дівчинка наїхала машиною на чоловіка з собакою, вбивши обох.

Томаса Мехія з Х'юстона у штаті Техас звинуватили у вчиненні вбивства через недбальство та загрозі життю дитини після того, як поліція заявила, що його 12-річна дочка збила позашляховиком чоловіка та його собаку, убивши їх обох.

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42-річному Томасу було пред'явлено звинувачення за те, що він дозволив дитині керувати автомобілем, наражаючи на небезпеку її саму та оточуючих. За кожним з двох пунктами звинувачення Мехії загрожує засудження до двох років позбавлення волі.

Трагічна подія трапилась у четвер, 15 серпня, ввечері. Мехія дозволив своїй доньці сісти за кермо його Ford Explorer, аби та повчилась керувати. Однак вправлятись у водінні вони вирішили на майданчику біля житлового комплексу, де в той час гуляв зі своїм псом 47-річний Енріке Васкес. Дівчинка не впоралась з управлінням (поліція заявляє, що переплутала педалі) та збила чоловіка й собаку, що призвело до їхньої загибелі на місці.

“не можна дозволяти маленькій дитині сідати за кермо в населеному пункті. Ось приклад прикрих наслідків, які можуть бути і нажаль він не одиничний”, – заявив Керівник окружної прокуратури округу Гарріс Шон Тіре.

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