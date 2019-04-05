На автосалоне в Шанхае китайская компания представит свою первую модель, уже готовую к производству. Создатели электрокара говорят, что у них все свое, уникальное.

Китайской компании Bordrin Motor еще не исполнилось и трех лет, однако на домашнем автошоу в Шанхае стартап готовится представить готовую к конвейеру электрическую машину.

Читайте также: Маск потерял $1,1 млрд за 2 минуты из-за низких продаж Tesla

Название электромобиля Bordrin пока не озвучена, ее раскроют 10 апреля вместе с подробной информацией о характеристиках электрокара. А публичная премьера новинки состоится на Auto Shanghai 2019.

Фото: электрокар Bordrin / Bordrin Motor

Пока информации об электромобиле немного. Кузов имеет обтекаемые формы, обеспечивающие авто коэффициент сопротивления воздуху в 0,27 – не лучший в классе. Блок батарей размещается под полом и должен обеспечить запас хода в 550 км на одном заряде – по циклу NEDC.

В марте 2018 года Bordrin подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с концерном FAW, мощности которого будут использоваться для выпуска первой модели Bordrin, а в 2020 году стартап планирует иметь уже собственный завод мощностью 100 тысяч машин в год. В дальнейшем фирма планирует выпустить большой семиместный кроссовер и два седана.

Интересно, что президент Bordrin Motor Гуань Цзымин ранее работал инженером в Ford и GM в США. Вернувшись домой в Нанкин, он собрал команду из трехсот специалистов и заручился поддержкой со стороны правительства. Сейчас общий объем инвестиций в Bordrin составляет 10 млрд юаней (около полутора миллиардов долларов) и компания имеет уже пять ячеек в Китае: в Шанхае, Пекине, Нанкине, Уайань, а также еще один зарубежный офис в Детройте, США.

Также интересно: Украинцы презентуют первый отечественный электромотоцикл в конце апреля