На автосалоні у Шанхаї китайська компанія представить свою першу модель, вже готову до виробництва. Творці електрокара кажуть, що у них усе своє, унікальне.

Китайській компанії Bordrin Motor ще не виповнилось і трьох років, однак на домашньому автошоу у Шанхаї стартап готується презентувати готову до конвеєра електричну автівку.

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Назва електромобіля Bordrin поки не озвучена, її розкриють 10 квітня разом з детальною інформацією про характеристики електрокара. А публічна прем’єра новинки відбудеться на Auto Shanghai 2019.

Фото: електрокар Bordrin / Bordrin Motor

Поки що інформації про електромобіль небагато. Кузов має обтічні форми, які забезпечують авто коефіцієнт опору повітрю у 0,27 – не найкращий у класі. Блок батарей розміщується під підлогою і має забезпечити запас ходу у 550 км на одному заряді – за циклом NEDC.

В березні 2018 року Bordrin підписала угоду про стратегічну співпрацю з концерном FAW, потужності якого будуть використовуватись для випуску першої моделі Bordrin, а у 2020 році стартап планує мати вже власний завод потужністю 100 000 машин в рік. Надалі фірма планує випустити великий семимісний кросовер і два седани.

Цікаво, що президент Bordrin Motor Гуань Цзимін раніше працював інженером у Ford і GM у США. Повернувшись додому в Нанкін, він зібрав команду з трьохсот фахівців і заручився підтримкою з боку уряду. Зараз загальний обсяг інвестицій в Bordrin становить 10 млрд юанів (близько півтора мільярди доларів) і компанія має вже п’ять осередків у Китаї: в Шанхаї, Пекіні, Нанкіні, Уайань, а також ще один закордонний офіс у Детройті, США.

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