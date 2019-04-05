Засновник компанії Tesla Ілон Маск втратив 1,1 мільярда доларів за перші 2 хвилини після відкриття нью-йоркської біржі, коли акції його компанії впали одразу на 11%.

Зазначається, що статки Маска скоротилися до 22,3 мільярда доларів через те, що значну частину цих статків складають акції компанії (їхня загальна вартість у статках Маска складає близько 10 мільярдів доларів). Про це повідомляє Bloomberg.

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Акції Tesla значно впали в ціні після того, як компанія оприлюднила квартальну звітність, у якій показала, що продажі електромобілів суттєво скоротилися. Так, у першому кварталі 2019 року Tesla продала 63 тисячі електромобілів, в той час як попереднього кварталу обсяг продажів склав майже 91 тисячу машин.

Зазначимо, що на початку 2019 року Tesla почала продавати авто у Європі. Так, у перші ж дні продажів у Норвегії компанія побила рекорд за кількістю нових реєстрацій транспортних засобів.

1 березня повідомлялось, що компанія Tesla знизить вартість всіх своїх електромобілів на 6%. Для цього там вирішили закрити всі свої автосалони та здійснювати продаж електромобілів онлайн. Однак пізніше від цих планів у Tesla відмовилися, заявивши, що залишать частину своїх автосалонів, а ціни на найдорожчі електромобілі піднімуть на 3%.

15 березня Tesla презентувала новий електромобіль Model Y, який компанія позиціонує як другу доступну модель у лінійці. У нової Model Y панорамний дах та автопілот із функціями допомоги водію.