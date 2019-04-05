В Україну прибула дуже велика партія нових автомобілів. Одне судно привезло таку кількість машин, яка здатна серйозно вплинути на загальну статистику продажів.

Адміністрація морського порту м. Чорноморськ повідомила, що на його причал прибуло найбільше судно Suzuka Express, що спеціалізується на перевезеннях автомобілів. Його довжина – 180 м. Всього на його борту – 780 автомобілів.

Читайте також: Автомобільний аукціон Манхейм: таємницю розкрито

У середньому, морський порт приймає за місяць близько 2000 автомобілів, але прибуття такого судна різко збільшує статистику оформлення автотранспорту. Так, за 1 квартал порт м. Чорноморськ прийняв 5165 одиниць автомобілів, а тільки за березень 2019 року – 2354 одиниці.

Адміністрація порту повідомила, що його потужності з обробки вантажів становлять: близько 40 тисяч великогабаритних вантажних автомобілів, 250 тисяч легкових авто за рік.

Крім того, порт м. Чорноморськ єдиний в Україні має термінал для обслуговування суден типу "ро-ро" ("roll-on – roll-off", з горизонтальним розвантаженням).