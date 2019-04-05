В Украину прибыла очень крупная партия новых автомобилей. Одно судно привезло такое количество машин, которое способно серьезно повлиять на общую статистику продаж.

Администрация морского порта г. Черноморск сообщила, что на его причал прибыло крупнейшее судно Suzuka Express, специализирующееся на перевозках автомобилей. Его длина - 180 м. Всего на его борту - 780 автомобилей.

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В среднем, морской порт принимает за месяц около 2000 автомобилей, но прибытие такого судна резко увеличивает статистику оформления автотранспорта. Так, за 1 квартал порт г. Черноморск принял 5165 единиц автомобилей, а только за март 2019 года - 2354 штуки.

Администрация порта сообщила, что его мощности по обработке грузов составляют: около 40 тысяч крупногабаритных грузовых автомобилей, 250 тысяч легковых авто за год.

Кроме того, порт г. Черноморск единственный в Украине имеет терминал для обслуживания суден типа "ро-ро" ("roll-on - roll-off", с горизонтальной разгрузкой).