Основатель компании Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиард долларов за первые 2 минуты после открытия нью-йоркской биржи, когда акции его компании упали сразу на 11%.

Отмечается, что состояние Маска сократились до 22,3 миллиардов долларов из-за того, что значительную часть этих состояний составляют акции компании (их общая стоимость в достатке Маска составляет около 10 миллиардов долларов). Об этом сообщает Bloomberg.

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Акции Tesla значительно упали в цене после того, как компания опубликовала квартальную отчетность, в которой показала, что продажи электромобилей существенно сократились. Так, в первом квартале 2019 года Tesla продала 63 тысячи электромобилей, в то время как в предыдущий квартал объем продаж составил почти 91 тысячу машин.

Отметим, что в начале 2019 года Tesla начала продавать авто в Европе. Так, в первые же дни продаж в Норвегии компания побила рекорд по количеству новых регистраций транспортных средств.

1 марта сообщалось, что компания Tesla снизит стоимость всех своих электромобилей на 6%. Для этого там решили закрыть все свои автосалоны и осуществлять продажи электромобилей онлайн. Однако позже от этих планов в Tesla отказались, заявив, что оставят часть своих автосалонов, а цены на самые дорогие электромобили поднимут на 3%.

15 марта Tesla представила новый электромобиль Model Y, который компания позиционирует как вторую доступную модель в линейке. В новой Model Y панорамная крыша и автопилот с функциями помощи водителю.