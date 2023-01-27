Розничные цены на автогаз продолжают снижаться уже несколько недель подряд.

Тенденция уменьшения цены на автогаз сохраняется, хотя и несколько слабеет: средняя цена на него за неделю с 20 по 27 января в сетях автозаправочных станций упала еще на 0,65 грн/л до 26,90 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Как видно из таблицы, диапазон цен колеблется от 24,45 до 27,90 грн/л. При этом на станциях WOG и ОККО автогаз подешевел на 0,40 грн/л и 0,36 грн/л до 27,78 грн/л и 27,76 грн/л соответственно.

VostokGaz и «Овис» в течение недели сбросили по гривне – до 26,69 грн/л и 27,49 грн/л соответственно.

Ряд сетей, среди которых - Motto, "Автотранс", "Рур групп" и другие, за неделю цены на автогаз не меняли.

В сети «Укрнафты» цена на продукт снизилась на 0,55 грн/л, до 25,95 грн/л. На станциях "Авиас", KLO, Amic и Chipo цены колеблются в пределах 25,68-26,29 грн/л (см. табл.).

Меньше всего – 20 коп. на литре горючего – потерял автогаз на заправках сети Shell, где он стоит 26,76 грн/л. Больше всего он подешевел – на 2,00 грн/л – на АЗС «Олас», до 25,90 грн/л.

Дороже всего автогаз можно купить на станциях Neftek и BVS, за 27,99 грн/л, причем на АЗС первой сети он потерял за неделю 0,50 грн/л, вторая цена не меняла. Дешевле всего, как и перед прошлыми выходными, – на «Авантаж 7», за 24,45 грн/л (за неделю -40 коп. на литре). Разница цен на автогаз в разных сетях составляет 3,54 грн/л.

Изменение розничных цен на АЗС с 20 по 27 января, грн/л: