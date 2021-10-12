На днях началась реализация комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске. В приоритете велосипедисты и пешеходы.

Сейчас там наносят новую разметку, устанавливают и заменяют дорожные знаки, устраивают парковочные карманы и двустороннюю велосипедную дорожку на участке между бульваром Леси Украинки и улицей Крещатик. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

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"Бессарабская площадь – один из самых загруженных транспортных узлов Киева, который пропускает около 25 тысяч автомобилей в сутки. Благодаря новому подходу и перераспределению уличного пространства площадь из постоянно перегруженного транспортного узла наконец превратится в более удобное и комфортное пространство для всех участников движения", – обещает Александр Густелев.

По его словам, на улице Бассейной уже устраивают парковочные карманы и велосипедную дорожку длиной 1,5 км. Она будет проходить по тротуарной зоне и проезжей части ул. Бассейной. Для безопасности и удобства велосипедистов велополосу отделят пластиковым бортом от зоны парковки автомобилей. Столичным водителям автомобилей такие изменения не по нраву – они уже сломали установленный борт.

"Этот участок, согласно Концепции развития велосипедной инфраструктуры в г. Киеве, является важной частью будущего магистрального веломаршрута "Лесной массив – Центр" и соединит спроектированную велосипедную инфраструктуру на улице Крещатик и ряд улиц столичного Печерска. Также для удобства пешеходов устроили более удобный пешеходный переход через Крутой спуск на Бессарабскую площадь. Ранее пешеходы должны были переходить четыре полосы движения. Теперь – две", – добавил Александр Густелев.

Идеей для изменений Бессарабской площади стали наработки школы-воркшопа "Трансформация Бессарабской площади", которая состоялась в 2018 году. Активисты и эксперты транспортного планирования предложили более удобные для пешеходов и велосипедистов варианты организации пространства площади.