Внешне этот Volkswagen T5 выделяется яркой окраской "зеленая гадюка", которая характерна для суперкаров Porsche 911 GT3 RS. Оказывается, это сделано не просто так. Под капотом этого Transporter вы не найдете привычного силового агрегата – здесь его нет вообще.

Мотор переместился в заднюю часть как на “транспортерах” первых трех поколений. И двигатель этот не обычный, а 6-цилиндровый “оппозитник”, причем на 3,6 литра, да еще и битурбо. Все это богатство перекочевало из настоящего Porsche 911 (серия 996), сообщает Auto Bild.

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Однако глаза по-настоящему круглеют, когда узнаешь параметры зеленого “бусика”. Мощность – 647 л.с., максимальный крутящий момент – 790 Нм. Максимальная скорость – 311 км/ч.

В салоне – пять ковшеобразных кресел из композитов, причем водительское расположено по центру и оснащено 5-точечными ремнями безопасности. Приборная панель из кевлара, с щитком приборов от того же Porsche 911, причем в таких же тонах “зеленой гадюки”.

Создание Volkswagen T5 TH RS обошлось ни много ни мало в 300 тысяч евро. Однако сейчас появилась уникальная возможность приобрести машину вдвое дешевле – за 148 тысяч евро.