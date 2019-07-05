Зовні цей Volkswagen T5 виділяється яскравим забарвленням «зелена гадюка», притаманним для суперкарів Porsche 911 GT3 RS. Виявляється, це зроблено не просто так. Під капотом цього Transporter ви не знайдете звичного силового агрегату - тут його немає взагалі.

Мотор перемістився в задню частину як на «транспортерах» перших трьох поколінь. І двигун цей не звичайний, а 6-циліндровий «оппозитник», причому на 3,6 літра, та ще й бітурбо. Все це багатство перекочувало з справжнього Porsche 911 (серія 996), повідомляє Auto Bild.

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Однак очі по-справжньому кругліють, коли дізнаєшся параметри зеленого «бусика». Потужність - 647 к.с., максимальний обертовий момент - 790 Нм. Максимальна швидкість - 311 км / год.

У салоні - п'ять ковшоподібних крісел з композитів, причому водійське розташоване по центру і оснащено 5-точковими ременями безпеки. Приладова панель з кевлара, з щитком приладів від того ж Porsche 911, причому в таких же тонах «зеленої гадюки».

Створення Volkswagen T5 TH RS обійшлося ні багато ні мало в 300 тисяч євро. Однак зараз з'явилася унікальна можливість придбати машину вдвічі дешевше - за 148 тисяч євро.