При взгляде на это, так и хочется вскрикнуть: что ты такое!? Но присмотревшись внимательнее, можно заметить немало интересных деталей, которые делают это произведение гаражной инженерии и дизайна не хуже некоторых современных концептов.

К сожалению, что это за странное творение, единственная фотография которого размещена на сервисе Reddit, сложно сказать точно. Ясно одно: такого еще никто не делал.

Смотрите также: Известный комик разбил авто за 2 млн долларов сразу после покупки (Видео)

В отличие от некоторых репликаров, удачных и не очень, этот трехколесник даже не пытается точно повторять дизайн какого-то конкретного автомобиля, однако общие черты придают ему сходство с Ferrari Enzo.

Фото: Can-Am Spyder, Polaris Slingshot, Harley-Davidson Trike та Ferrari Enzo / фирмы-производители

Итак, что это такое? Пользователи Reddit предполагают, что это трицикл Can-Am Spyder или Polaris Slingshot. Беря во внимание спойлер сзади, такие предположения кажутся очевидными. Однако нельзя исключать и другие варианты, ведь трехколесников немало.

Также интересно: Zacaria SC: австралийский стартап представил настоящий болид Формула 1 с допуском на общественные дороги