При погляді на це, так і хочеться скрикнути: що ти таке!? Та придивившись уважніше, можна помітити чимало цікавих деталей, які роблять цей витвір гаражної інженерії та дизайну не гіршим за деякі сучасні концепти.

Нажаль, що це за дивне творіння, єдина фотографія, розміщена на сервісі Reddit, не дозволяє сказати точно. Зрозуміло одне: такого ще ніхто не робив.

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На відміну від деяких реплікарів, вдалих і не дуже, цей триколісник навіть не намагається точно повторювати дизайн якого конкретного автомобіля, однак загальні риси надають йому схожості з Ferrari Enzo.

Фото: Can-Am Spyder, Polaris Slingshot, Harley-Davidson Trike та Ferrari Enzo / фірми-виробники

Отже, що це таке? Користувачі Reddit припускають, що це трицикл Can-Am Spyder або Polaris Slingshot. Зважаючи на спойлер позаду такі припущення здаються очевидниви. Однак не можна виключати й інших варіантів, адже триколісників є чимало.

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