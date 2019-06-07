Американський комік Трейсі Морган потрапив в аварію на своєму Bugatti Veyron Grand Sport всього через півгодини після покупки гіперкара.

З хорошого – автомобіль отримав не фатальні пошкодження, оскільки ДТП сталося на невеликій швидкості. Скоріш за все страховка покриє усі витрати.

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50-річний актор їхав на Вейрон по Манхеттену, коли раптом на світлофорі зіткнувся з Honda CR-V. На відео, знятому відразу після інциденту, видно, як Морган стукає у вікно CR-V і кричить “*****, вилазь з машини!”. Потім можна почути, як говорить оточуючим: “Це машина за 2 мільйони! Я тільки що купив її!”.