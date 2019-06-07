Американский комик Трейси Морган попал в аварию на своем Bugatti Veyron Grand Sport всего через полчаса после покупки гиперкара.

Из хорошего – автомобиль получил не фатальные повреждения, поскольку ДТП произошло на небольшой скорости. Скорее всего страховка покроет все расходы.

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50-летний актер ехал на Вейрон по Манхэттену, когда вдруг на светофоре столкнулся с Honda CR-V. На видео, снятом сразу после инцидента, видно, как Морган стучит в окно CR-V и кричит "*****, вылезай из машины!". Затем можно услышать, как говорит окружающим: "Это машина за 2 миллиона! Я только что купил ее!".