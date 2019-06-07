Суперкар оснащений мотором Ferrari V12.

На автошоу Top Marques у Монако австралієць Зак Міхайлович представив проект, над яким працював останні п'ять років – суперкар Zacaria SC, який мало чим відрізняється від справжнього боліда Формула 1.

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Zacaria SC виглядає як болід Формули 1, однак має кузовні панелі, які закривають колеса. Конструкція суперкара являє собою раму з легованої сталі з зовнішніми панелями з алюмінію. Маса автомобіля становить усього 850 кілограмів.

Фото: Zacaria SC / Drivetribe

Двигун Zacaria SC запозичений у Ferrari, це один з кращих моторів у світі – 6,3-літровий V12 потужністю понад 700 к.с. Трансмісія – 6-ступінчата секвентальна Albins з підрульовими пелюстками або опційним традиційним важелем.



В оснащення Zacaria SC також входить регульована підвіска з гідравлічною ліфт-системою, гальмівні механізми AP Racing, вихлопна система з окремими каналами для треку і вуличного використання, а також повністю світлодіодне зовнішнє освітлення.



Наразі Zacaria SC створена в єдиному екземплярі, але усім зацікавленим Зак обіцяє збудувати ще таких машин по мільйону доларів за кожен.

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