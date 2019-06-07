Суперкар оснащен мотором Ferrari V12.

На автошоу Top Marques в Монако австралиец Зак Михайлович представил проект, над которым работал последние пять лет – суперкар Zacaria SC, который мало чем отличается от настоящего болида Формула 1.

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Zacaria SC выглядит как болид Формулы 1, но имеет кузовные панели, которые закрывают колеса. Конструкция суперкара представляет собой раму из легированной стали с внешними панелями из алюминия. Масса автомобиля составляет всего 850 килограммов.

Фото: Zacaria SC / Drivetribe

Двигатель Zacaria SC позаимствован у Ferrari, это один из лучших моторов в мире – 6,3-литровый V12 мощностью более 700 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая секвентальная Albins с подрулевыми лепестками или опционным традиционным рычагом.

В оснащение Zacaria SC также входит регулируемая подвеска с гидравлической лифт-системой, тормозные механизмы AP Racing, выхлопная система с отдельными каналами для трека и уличного использования, а также полностью светодиодное наружное освещение.

Сейчас Zacaria SC создана в единственном экземпляре, но всем заинтересованным Зак обещает построить такие машины по миллиону долларов за каждую.

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