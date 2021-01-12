На столичных дорогах в течение 2020 года ликвидировали более 410 тысяч метров трещин. Такие ремонты позволяют предотвратить быстрое разрушение дорог.

В 2020 году дорожники столицы продолжили "лечить" дороги по ведущим американским технологиям. Как сообщает КК "Киевавтодор", используют плавильно-заливочные машины Crafco Super Shot 125, которые были приобретены в 2015 году.

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"Ликвидация трещин – важная часть ухода за дорогами. Ведь такое "лечение" предупреждает разрушение асфальтового покрытия. Трещины, в которые могла попадать вода, санируются битумной мастикой. Это также продлевает срок службы дорожной одежды", – отметил и. о. генерального директора КК "Киевавтодор" Александр Федоренко.

Такие работы являются обязательными, дорожники выполняют их во всех районах города. В этом году больше всего трещин ликвидировали на Демеевской площади, ул. Харченко, Днепровской Набережной, ул. Гната Хоткевича, просп. Героев Сталинграда, ул. Героев Днепра, ул. Иорданской, просп. Академика Королева, ул. Покатила, ул. Семьи Сосниных, ул. Лукашевича и других.

Всего за 2020 год ликвидировано более 410 тысяч погонных метров трещин. Ежегодно количество "вылеченных" дорог увеличивается. Как напомнил Александр Федоренко, в прошлом году дорожники столицы ликвидировали около 320 тысяч погонных метров трещин.