Правительство утвердило порядок бесплатного проезда по автодорогам, построенным на условиях концессии.

Правительство утвердило Порядок бесплатного проезда по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, и размер возмещения концессионеру. Данный Порядок определяет, в каких случаях проезд по автодорогам может осуществляться на безвозмездной основе.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. “В конце прошлого года Правительство дало “зеленый свет” и правовые основания для реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, утвердив максимальный размер платы за разовый проезд по автодорогам, построенным на условиях концессии. Сегодня мы утверждаем Порядок бесплатного проезда по этим автодорогам, в некоторых случаях – и размер возмещения концессионеру за такой проезд. Это позволит защитить наших инвесторов в случае чрезвычайных ситуаций и будет способствовать улучшению условий для реализации подобных инвестпроектов. Государственно-частное партнерство было и остается одним из ключевых механизмов в реализации масштабных и перспективных инфраструктурных проектов в стране на ближайшие годы. И мы активизируем эту работу в 2021 году”, – отметил министр.

В соответствии с утвержденным порядком, осуществлять бесплатный проезд концессионными автодорогами разрешается:

транспортным средствам, которые принадлежат физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам всех форм собственности и используются ими в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру;

транспортным средствам, которые используются органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с концессионным договором;

дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным договором. Кроме того, Порядок предусматривает возмещение концессионеру за период бесплатного проезда во время стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии или эпизоотии.

Напомним, 23 декабря 2020 года на своем заседании правительство утвердило максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам общего пользования, построенным на условиях концессии. Он будет определяться в соответствии с категорией транспортных средств и за каждый километр автодороги.