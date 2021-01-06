Уряд затвердив порядок безоплатного проїзду автошляхами, побудованими на умовах концесії.

Уряд затвердив Порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру. Даний Порядок визначає, у яких випадках проїзд автошляхами може здійснюватися на безоплатній основі.

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Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій. “Наприкінці минулого року Уряд дав “зелене світло” та правові підстави для реалізації перспективних проектів державно-приватного партнерства у дорожній галузі, затвердивши максимальний розмір плати за разовий проїзд автошляхами, побудованими на умовах концесії. Сьогодні ми затверджуємо Порядок безоплатного проїзду цими автошляхами у деяких випадках та розмір відшкодування концесіонеру за такий проїзд. Це дозволить захистити наших інвесторів у випадку надзвичайних ситуацій та сприятиме поліпшенню умов для реалізації подібних інвестпроектів. Державно-приватне партнерство було і залишається одним із ключових механізмів у реалізації масштабних та інших перспективних інфраструктурних проектів в країні на найближчі роки. І ми активізуємо цю роботу у 2021 році”, - зазначив Міністр.

Відповідно до затвердженого Порядку, здійснювати безоплатний проїзд концесійними автошляхами дозволяється:

транспортним засобам, що належать фізичним особам, фізичним особам - підприємцям, юридичним особам усіх форм власності та використовуються ними у разі виникнення стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії протягом періоду їх дії на підставі звернення вказаних осіб до концесіонера;

транспортним засобам, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міноборони, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та швидкої медичної допомоги на умовах, визначених концесіонером відповідно до концесійного договору;

додатковим категоріям ТЗ відповідно до концесійного договору. Крім того, Порядок передбачає відшкодування концесіонеру за період безоплатного проїзду під час стихійного лиха, катастрофи, епідемії чи епізоотії.

Нагадаємо, 23 грудня 2020 року на своєму засіданні Уряд затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії. Він визначатиметься відповідно до категорії транспортних засобів та за кожний кілометр автошляху.