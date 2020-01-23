"Зеленая волна" – режим работы светофоров, который позволяет при движении с определенной скоростью равномерно двигаться без остановок на красный свет. Многие водители помнят такие настройки светофоров еще с советских времен.

Как пишут на странице "Центра организации дорожного движения" в соцсети, за год на столичных дорогах появилось новых 14 "зеленых волн".

В 2019 году специалисты службы внедрения и эксплуатации Автоматизированной системы управления дорожным движением нашего коммунального предприятия разработали и внедрили в Киеве 14 маршрутов зеленых волн.

Напомним их адреса:

ул. Маршала Малиновского – маршала Тимошенко – Героев Днепра

ул. Кайсарова – Брожка

ул. Короленковская – Казимира Малевича

просп. Владимира Маяковского

ул. Оноре де Бальзака

ул. Радунская – Теодора Драйзера

ул. Соломенская

ул. Тростянецкая – Анны Ахматовой

ул. Михаила Драгоманова

ул. Глибочицкая

ул. Сержа Лифаря

ул. Кубанской Украины

просп. Мира

просп. Броварской.

Таким образом на дорогах Киева пока действует 49 зеленых волн. Начали мы с 4 маршрутов в 2016-м году, в 2017-м запустили еще 17, а в 2018-м – 14 волн.

Водители знают, что когда едешь по такому участку со скоростью 40-50 км/ч, горит зеленый. А это значит, что до 30% уменьшаются задержки на дороге, до 12% – расход топлива. Это также плюс для безопасности – количество ДТП уменьшается на 10-15%. А еще зеленые волны важны для окружающей среды, ведь уменьшают выбросы автомобилей на 13-18%.

Впрочем, в комментариях к сообщению "Центра организации дорожного движения" подавляющее большинство комментаторов пишет, что информация о "зеленых волнах" не подтверждается их опытом. Возможно, для большей эффективности организаторам дорожного движения следует устанавливать знаки "рекомендуемая скорость"?