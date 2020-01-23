"Зелена хвиля" - режим роботи світлофорів, що дозволяє при русі з певною швидкістю рівномірно рухатись без зупинок на червоне світло. Багато водіїв пам’ятають такі налаштування світлофорів ще з радянських часів.

Як пишуть на сторінці "Центру організації дорожнього руху" у соцмережі, за рік на столичних дорогах з’явилося нових 14 "зелених хвиль".

У 2019 році фахівці служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом нашого комунального підприємства розробили та впровадили у Києві 14 маршрутів зелених хвиль.

Нагадаємо їхні адреси:

вул. Маршала Малиновського – Маршала Тимошенка – Героїв Дніпра

вул. Кайсарова – Брожка

вул. Короленківська – Казиміра Малевича

просп. Володимира Маяковського

вул. Оноре де Бальзака

вул. Радунська – Теодора Драйзера

вул. Солом’янська

вул. Тростянецька – Анни Ахматової

вул. Михайла Драгоманова

вул. Глибочицька

вул. Сержа Лифаря

вул. Кубанської України

просп. Миру

просп. Броварський.

Таким чином на дорогах Києва наразі діє 49 зелених хвиль. Почали ми із 4 маршрутів у 2016-му році, у 2017-му запустили ще 17, а в 2018-му – 14 хвиль.

Водії знають, що коли їдеш такою ділянкою зі швидкістю 40-50 км/год, горить зелене. А це значить, що до 30% зменшуються затримки на дорозі, до 12% - витрати пального. Це також плюс для безпеки – кількість ДТП зменшується на 10-15%. А ще зелені хвилі важливі для довкілля, адже зменшують викиди автівок на 13-18%.

Втім у коментарях до допису “Центр організації дорожнього руху” переважна більшість коментаторів пише шо інформація про “зелені хвилі” не підтверджується їхнім досвідом. Можливо, для більшої ефективності організаторам дорожнього руху слід встановлювати знаки “рекомендована швидкість”?